Sottopasso pedonale lavori a fine agosto

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ildi via Borsa ha bisogno urgente di una robusta riqualificazione che ne comporterà però la chiusura totale per tre mesi. Il cantiere, di competenza di Rfi, sarà installato tra ladie l’inizio di settembre e inevitabilmente comporterà diversi disagi sia per i residenti del rione del Villaggio San Biagio oltre la ferrovia sia per gli studenti del liceo scientifico Novello che scelgono sempre il budello sotto i binari per raggiungere il proprio istituto. Purtroppo però non ci sono alternative: idi sistemazione del percorso di collegamento tra la circonvallazione e viale Borsa sono ormai improcrastinabili dopo anni di attesa e dopo la suggestione cullata per diverso tempo di averne uno nuovo di zecca.