Serve sangue gruppo 0 al Cardarelli | Chi può venga a donare

(Di venerdì 9 agosto 2024) Molti volontari hanno già donatoma l’emergenza continua Le campagne di sensibilizzazione e gli appelli che da più parti si sono levati per invitare alla donazione hanno funzionato: sono stati in 700 negli ultimi sette giorni i volontari che hanno donato ilpresso il centro trasfusionale dele nei centri mobili delle associazioni di volontariato convenzionate con l’ospedale. Questa mobilitazione, però non basta. Le prossime settimane la città si svuoterà, si teme un calo ulteriore delle donazioni e le scorte non sono sufficienti a garantire le tante trasfusioni che occorre fare ai pazienti che devono sottoporsi ad interventi chirurgici o a terapie trasfusionali. Il solo Centro di malattie rare del globulo rosso ha in carico oltre 200 pazienti che effettuano circa 90 trasfusioni a settimana.