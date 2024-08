Sciopero ‘gentile’ dei balneari | adesione massiccia a Porto San Giorgio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Fermo, 9 agosto 2024 – Un’ora sola, con il sole che comincia a salire, un silenzio che pare quasi innaturale e dentro tutte le preoccupazioni di chi vive d’estate e di mare. È lo ‘gentile’ deiche ha visto unadegli stabilimenti diSan, meno partecipazione c’è stata sulla costa di Fermo, gli ombrelloni sono stati aperti alle 9,30, come gesto simbolico per far capire che bisogna trovare una strada e restituire serenità a chi ha investito e lavora per le vacanze di tutti. @FOTO ZEPPILLI Romano Montagnoli, dallo chalet Windsurf, ha diffuso il manifesto della protesta che recitava: Se il Governo e il Parlamento vanno in ferie senza una legge che tuteli la balneazione attrezzata italiana, noi chiudiamo gli ombrelloni .