Recensione GEEKOM AE7 un tuttofare molto potente

(Di venerdì 9 agosto 2024) In questo articolo vedremo ladelAE7, un mini PC dotato di un processore Ryzen 9 e di 32 GB di Ram DDR5 Avete presente quei computer che sembrano usciti da un film di fantascienza, piccoli e potenti al tempo stesso? IlAE7 è proprio uno di quelli! Con il suo processore AMD Ryzen 9 7940HS, 32GB di RAM DDR5 velocissima e un SSD da 1TB per salvare tutti i vostri file, questo mini PC è un vero portento. È come avere un computer da desktop, ma nelle dimensioni di una scatola da scarpe! Perfetto per chi ha poco spazio ma non vuole scendere a compromessi sulle prestazioni, ilAE7 è ideale per lavorare, studiare, giocare a titoli non troppo impegnativi e guardare film in 4K.