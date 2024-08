Pippo Inzaghi compie 51 anni

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 9 agosto 2024)5151oggi per: il nuovo tecnico del Pisa si racconta in una intervista a la Gazzetta dello Sport. “E’ un giorno come gli altri Anzi, questo è il mio compleanno ideale: allenamento con la squadra, poi con i nonni, Angela e i bambini“. “C’è un tempo per tutto, rimpiango soltanto di non avere avuto i figli prima“. “Credo di avere una squadra già forte. Quando la società fa aquisti, li fa importanti: sono tranquillo, o arriva gente che fa la differenza, o stiamo così“. “Ho avuto tanto dalla vita, ma una famiglia e i bambini ti trasformano. Sono diventato paziente, dote che pensavo di non avere. Come uomo mi devono giudicare gli altri, mi meraviglio dell’affetto che ricevo ovunque. Come allenatore sono sempre uno che ama il suo lavoro, anche se giocare era più facile.