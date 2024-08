Parigi 2024 Battocletti | Sono felice | avevo male ma non mi piacciono le cose facili

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 agosto 2024) Una splendida Nadiaper l’argento storico nei 10000 metri femminili alle Olimpiadi diammette che non aveva enormi aspettative per il suo debutto a cinque cerchi. “Ero arrivata alla Olimpiadi con la voglia di imparare tanto e mettermi alla prova – commenta ai microfoni di Rai Sport – l’obiettivo erano i 5000, questa era la quarta gara sui 10000 e l’avvicinamento non è stato semplice, devo ringraziare lo staff medico perché stavo”. LA CRONACA DELLA FINALE GLI HIGHLIGHTS, infatti, ha raccontato di aver gareggiato nonostante qualche acciacco fisico. “Mio padre mi ha detto che poteva andare bene dopo i 5000, che viene prima la salute – sottolinea la trentina delle Fiamme Azzurre – ma volevo divertirmi e oggientrata con spensieratezza.