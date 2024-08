Michele Tarli morto a 23 anni lo schianto fatale nella notte Aperto fascicolo per omicidio stradale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) Spoleto (Perugia), 9 agosto 2024 – Tragedia a Spoleto, ragazzo di 23perde la vita in una grave incidente. Si chiama, giovane imprenditore spoletino e vicepresidente della squadra di calcio di seconda categoria della Polizia Penitenziaria. L’incidente è avvenutotra mercoledì e giovedì, poco dopo le 3, lungo via Flaminia vecchia all’altezza del centro sportivo Flaminio. La disperata corsa degli operatori del 118 a poco è servita, l’impatto è stato talmente violento che il 23enne èsul colpo. I primi a prestare i soccorsi dalla caserma che si trova a poche centinaia di metri dal luogo dell’incidente sono stati i vigili del fuoco, poi sul posto sono giunti anche gli agenti della Poliziache hanno effettuato tutti i rilevamenti per ricostruire i fatti.