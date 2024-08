La Nike Zoom Vomero 5 Metallic Silver è la sneaker bella e fuori dal comune che tutti vorrebbero avere

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 9 agosto 2024) La, di prossima uscita, è un bel cambiamento rispetto a tutte le altre versioni folli della linea: l'azienda americana di abbigliamento sportivo sta riportando la silhouette alle sue radici di runner dell'anno 2000. Non sono presenti swoosh cromati o dettagli fosforescenti. Al contrario, si tratta di unaold school che assomiglia molto a quelle che in passato avrebbe indossato vostro padre.ha riproposto l'originale 'Dark Grey' all'inizio dell'estate, ma se hai preso una L (come molti di noi) questo paio rappresenta una solida alternativa. La base in mesh "Pure Platinum" è ricoperta da pannelli in pelle, mentre accenti neri caratterizzano la punta e la parte centrale del piede.