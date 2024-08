Kena | Bridge of Spirits la recensione per Xbox Series X

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ci piacerebbe parlare di una versione perXS che arriva con un bel carico di novità a seguito, ma purtroppo non è così.ofsbarca sul cavallo di razza della scuderia Microsoft così come Ember Lab l’ha fatta 3 anni fa. La magia è la stessa, e rigiocarci è ancora un immenso piacere (anche perchè la storia non la ricordavamo proprio benissimo). I punti di forza e di debolezza sono gli stessi, anche se questa versione con sè dei misteriosi bug. Senza incedere oltre, vi lasciamo alla nostradella versione per consoleXS diof. Un’attesa durata circa 3 anni Lo avevamo apprezzato alla sua prima uscita sul campo, dimostrando di andare ben oltre le nostre aspettative. E ben venga quando tutto questo accade, un chiaro esempio della magia che i videogiochi ancora sanno di poter regalare.