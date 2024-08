IL MATTINO – Conte taglia sei azzurri Dorgu possibile colpo dell’ultimo ‘secondo’

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il tecnico azzurro pronto a salutare sei calciatori, mentre l’esterno del Lecce Patrickpotrebbe arrivare all’ultimo minuto. Napoli, 9 agosto 2024 – Antonio, allenatore del Napoli, sembra aver preso una decisione importante in vista della nuova stagione calcistica: sei calciatorisono destinati a lasciare la squadra. La notizia, riportata da Il, conferma le indiscrezioni che circolavano durante i ritiri estivi e segna un punto di svolta per la rosa partenopea, con il tecnico che mira a rafforzare la squadra con giocatori di maggiore qualità e affidabilità. Le cessioni imminenti Tra i giocatori sulla lista di sbarco, spiccano i nomi di Iaccarino e Mezzoni, considerati non all’altezza degli standard richiesti da