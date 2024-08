Il martedì è horror con i capolavori del maestro Dario Argento

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 9 agosto 2024) Suspiria, Opera, Profondo rosso e L’uccello dalle piume di cristallo: le grandi opere del celebre regista italiano tornano sul grande schermo in versione restaurata 4K UCI Cinemas propone un’estate da brivido agli amanti del grande regista. A partire dal 6 agosto, in 34 multisala del Circuito verranno proiettate quattro delle sue opere più amate dal pubblico e dalla critica in versione restaurata in 4K, distribuite da Luce Cinecittà. E grazie a Cinema Revolution, l’iniziativa che propone la visione di film italiani ed europei a prezzo scontato, il costo è di soli 3,50 euro. Calendella rassegna: 13 agosto – Opera (Luce 4K): il capolavoro dell’87 racconta la storia di Betty, soprano esordiente che deve sostituire una ben più celebre e anziana collega alla vigilia della prima del Macbeth di Giuseppe Verdi, che si dice porti sfortuna a chi la interpreta.