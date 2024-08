Hermoso Inter defilata! Nessuna trattativa in corso | il motivo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 9 agosto 2024) Nonostante le recenti voci di mercato e la presenza dell’agente di Marioa Milano, l’non sembraessata a ingaggiare il difensore spagnolo così come riportato da Fabrizio Romano.– Mario, attualmente svincolato, è in cerca di una nuova squadra dopo aver cambiato agenzia, affidandosi alla CAA Base, ma il club nerazzurro ha altre priorità per il reparto difensivo. Mario, 28 anni, è stato uno dei nomi più discussi in questa fase di mercato, soprattutto per la sua disponibilità a parametro zero. Il difensore, noto per la sua versatilità e la capacità di giocare in più ruoli della diesa, sembrava poter essere un profilo adatto alle esigenze dell’, alla ricerca di rinforzi per la difesa.