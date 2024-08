Giovane aggredito dal branco in centro a Latina | riesce miracolosamente a sfuggire al pestaggio

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 9 agosto 2024) I controlli intensificati dalla Questura nella zona tra il quartiere Nicolosi e Piazza Santa Maria Goretti hanno portato all’espulsione di quattro cittadini stranieri irregolari. Questa misura, però, non ha fermato l’escalation di violenze e vendette che continuano a caratterizzare l’area, dimostrando come il problema sia più diffuso e radicato di quanto inizialmente si potesse immaginare. Nuove aggressioni e rappresaglie Mercoledì sera, mentre l’Ufficio Stranieri stava gestendo l’espulsione dei clandestini, unalgerino è statoda un gruppo di nordafricani. L’episodio è avvenuto nei pressi del rione popolare di fondazione, culminando in una rappresaglia legata a zuffe dei giorni precedenti. Ilè riuscito aall’aggressione rifugiandosi alla stazione degli autobus, ma non prima di aver subito diverse contusioni e lesioni.