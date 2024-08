Ferragosto ad Avellino spunta il concerto lastminute

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 9 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Non faremo mancare ilagli avellinesi, con luci, fuochi ma ci sono ancora dubbi sulne”. Queste le parole pronunciate dal sindaco di, Laura Nargi. Ebbene la vera “sorpresa” per gli avellinesi potrebbe essere l’esibizione per il prossimo 17 agosto in Piazza Libertà di Sal Da Vinci. L’artista partenopeo con la sua nuova hit “Rossetto e caffè” sta infiammando l’estate dei social e non solo., Nargi: “ne? Ecco come stanno le cose” Il dialogo aperto con il magament dell’artista nativo di New York è andato a buon fine. Unlow cost rispetto agli ultimi anni in cui la scena irpina con il “Summer Fest” ha visto diversi artisti solcare i palchi cittadini. Le sorprese però potrebbero non finire. Confermato il Festival Delle Fiabe, voluto fortemente da Nargi.