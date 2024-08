Fava | Osimhen? Spero si trovi una soluzione al più presto

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 9 agosto 2024) Dino, ex attaccante dell’Udinese, è intervenuto a “Napoli Magazine Live”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Di seguito le sue dichiarazioni sul Napoli ed altro: “Sul calciomercato,-Lukaku? Non riesci a dare il 100% esiil prima possibile una. Trattativa con Neres? Dopo gli ultimi anni e vedendo il Napoli, qualsiasi calciatore vorrebbe il Napoli. Ha una grande potenzialità la squadra azzurra. Conoscendo mister Conte e sapendo come lavora, è un professionista di altissimo livello e pretende tanto. Sono felice del suo arrivo, perché ha detto anche quello che volevamo sentirci dire. Antonio Conte è l’allenatore che serve al Napoli.