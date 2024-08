Donna trovata legata ad un albero per 40 giorni | poi l’assurda scoperta

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 9 agosto 2024) Unadi 50 anni è statae salvata da un pastore l'ha sentita urlare. Era viva per miracolo: urlava,a unda 40. L'uomo ha subito avvisato la polizia, che è intervenuta immediatamente. Hanno tagliato le catene che la tenevano prigioniera e l'hanno portata d'urgenza in ospedale per curarla dalla disidratazione. ad unper 40È giallo su unaamericanaincatenata a unin una foresta nello stato occidentale dell'India del Maharashtra. Lalita Kayi Kumar, 50 anni, è stata riuna settimana fa nelle fitte foreste del distretto di Sindhudurg: le sue grida di aiuto sono state ascoltate dai pastori locali.