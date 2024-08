C’è un altro Euripide in un frammento di papiro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Tesori preziosi antichi di millenni. Un consistentedi, che contiene un testo poetico scritto in greco antico, rivela parte di due opere del tragediografo(485-406 a. C.), prima d’ora note solo da citazioni di autori successivi, greci e latini. Si tratta di Poliido e Ino, due drammi potenti in cui emergono figure, soprattutto di donne, dotate di spessore psicologico rilevante, come molte delle eroine del poeta greco, fine indagatore dell’universo femminile e sostenitore (sorprendente, vista l’epoca) della valorizzazione del ruolo della donna. In particolare è nell’ Ino chedà vita a una rappresentazione sofferta ma nobilitante della protagonista, utilizzando una versione secondaria del mito che nella sua struttura canonica la descrive come matrigna egoista, senza analizzarne le sfaccettature psicologiche.