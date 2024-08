Caso Kelif il presidente del Cio Bach spiazza tutti ancora una volta

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 9 agosto 2024) Non sono bastati i test e gli esami che hanno evidenziato la sessualità della pugile algerina, ma adesso è il numero uno che ha dei dubbi Un argomento che non sembra avere mai fine. IlKhelif scuotele Olimpiadi, nonostante la pugile sia andata avanti nella competizione fino alla finale olimpica nella sua categoria. Ildel Cio Thomasha usato parole che hannotounasulKhelif (Ansa Foto) Cityrumors.itNon si fa che parlare deldella pugile algerina e anche ildel Cio non è uno che si sottrae alla discussione e soprattutto alle domande e durante un conferenza stampa dove si tracciavano i primi bilanci di una competizione olimpica che si sta concludendo, ildel Cio ha trattato di nuovo l’argomento.