Bolkestein oggi la protesta Ombrelloni chiusi 2 ore Ma l’adesione non è totale

(Di venerdì 9 agosto 2024) Concessioni demaniali, aste e direttiva: la riviera delle palme si divide sullada portare avanti contro governo e Ue per l’annosa diatriba sul demanio marittimo. Diversi titolari di chalet infatti si faranno parte attiva nell’iniziativa lanciata da Sib Fipe Confcommercio e Fiba Confesercenti, ma molti altri non considerano valida l’idea di entrare a gamba tesa sulla stagione turistica. Cosa succederà? Ogni decisione è a discrezione individuale, e quindi è probabile che non si assisterà ad un fenomeno definito, bensì ad adesioni sparse a macchia di leopardo.