Altri quattro giovani alla corte di Angori

(Di venerdì 9 agosto 2024) BASKET B NAZIONALE Linea verde per completare la nuova Andrea Costa. Ieri il club ha ufficializzato l’arrivo degli ultimigiocatori, tutti classe 2004, che chiudono il roster biancorosso di. Si comincia con il play-guardia Marco Restelli, cresciuto nell’Olimpia Milano, reduce dall’ultima stagione giocata in parte a Ravenna a 6,5 punti in 18’ di media prima di scendere in B Interregionale per chiudere con la Sangiorgese (6,3 punti). Altro play-guardia è Mattia Pavani, che nell’ultima stagione ha iniziato a Ozzano (8’ di media in 13 gare) e finito a Cento in A2 (7’ di media in 4 gare). Altro esterno è Vittorio Zedda, lo scorso anno al Bologna Basket 2016 in B Interregionale (6,5 punti) dopo aver iniziatoSG Fortitudo in serie C. Infine sotto canestro ecco il lungo Gianluca Fea reduce da una stagione in A2 a Torino con 4 gare giocate (poco più di 3’ di media).