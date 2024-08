Allenati smart non hard | la guida ai tempi di fitness per ogni obiettivo

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ilè quel meraviglioso mondo dove il tempo sembra espandersi e contrarsi come un elastico da palestra. Già, il tempo (che rivaleggia con la motivazione) è la prima variabile da considerare. Vuoi dei muscoli scolpiti come Mark Wahlberg o Chris Hemsworth? Beh, preparati a passare più tempo con i pesi che con la tua ragazza. Oppure, desideri perdere peso? Fantastico! Il tuo nuovo migliore amico sarà il tapis roulant. Insomma, la costanza è la chiave, ma non confondetela con l'ossessione (dai cui deriva il dannosissimo overtraing). Frequentare la palestra tutti i giorni come se fosse il vostro secondo lavoro quando volete solo rimanere in forma è come usare un lanciafiamme per accendere una candela: eccessivo e potenzialmente pericoloso anche per la vostra salute mentale (il mondo è fuori dalla palestra!). Quindi, ok darci dentro, ma non troppo.