Accordo segreto Orlando-Conte per il dopo Toti Ma non diciamolo a Schlein

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il Partito Democratico e il Movimento Cinque Stelle hanno trovato l'sulla Liguria. Mercoledì, nel primo pomeriggio, pocole quattro e mezzo, Giuseppee Andreasi sono incontrati alla Camera dei Deputati. Venivano entrambi dalla Galleria dei Presidenti e andavano verso il Transatlantico (erano, per la precisione, nel corridoio all'altezza degli ascensori gemelli). Proprio mentre in Aula si votava il cosiddetto Dl carceri. Una breve battuta (carpita), che apre però ad uno scenario politicamente molto interessante. Il dem, a voce bassa, ha rassicurato il leader dei Cinque Stelle. «Anche se siamo d', ti consiglio di continuare a dire alla stampa che voi, come Movimento Cinque Stelle, state ancora riflettendo, non avete deciso niente, perché valuterete in base al progetto, al programma. Portatela ancora per le lunghe. Meglio essere prudenti.