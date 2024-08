Un ’Equivoco’ ma con brio Allusioni sexy doppi sensi Spotti racconta l’opera

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Dopo l’apertura, ieri sera all’Auditorium Scavolini, di "Bianca e Falliero" con la sua durata ‘monstre’ (3 ore e 45), stasera c’è spazio alla leggerezza e alla freschezza con "L’Equivoco stravagante", seconda opera in programma, in scena questa sera (ore 20), al Teatro Rossini. Si tratta della riproposizione del fortunato allestimento del 2019 a firma della coppia Moshe Leiser e Patrice Caurrier che, grazie anche alle trovate dello scenografo Christian Fenquillat, trasforma la scena in un vertiginoso gioco di specchi; una stanza dai mille ingressi e segrete uscite. A dirigere la Filarmonica Rossini e il Coro del Teatro della Fortuna sarà la bacchetta di Micheleche torna al Rossini Opera Festival per la nona volta (la prima fu nel 2017), per la quarta volta sul podio a dirigere un’opera.