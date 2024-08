Todibo la Juventus sta per perderlo Il West Ham lo paga subito 40 milioni non a rate

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 8 agosto 2024), lasta per. IlHam lo40, non a. A Sky Speciale Calciomercato arriva la notizia che sta per saltare l’operazionealla. Ecco cosa dice il giornalista Luca Marchetti: «Stiamo registrando in tempo reale l’inserimento fortissimo delHam per. Il club inglese è pronto a prenderlo a titolo definitivo. Il Nizza avrebbe dovuto rispondere all’offerta dellache prevedeva il prestito e il riscatto a determinate condizioni. IlHam invece lo pagherebbe 40e non dopo il riscatto a determinate condizioni.sembra orientato ad accettare l’offerta degli Hammers. Si può sempre cambiare idea sul mercato. Registriamo il fortissimo inserimento delHam. È a rischio l’operazione». #–#Ham: tutto vero.