The Walking Dead | Dead City 2 confermato il salto temporale sarà un reset

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il produttore esecutivo Scott Gimple ha condiviso nuovi aggiornamenti su The2 durante un panel al San Diego Comic-Con. Il produttore esecutivo Scott Gimple ha condiviso nuovi aggiornamenti su The2, in uscita nel 2025, durante un panel al San Diego Comic-Con. Il cast principale dello show, Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan, ha partecipato a un panel con i produttori esecutivi durante il Comic-Con 2024 per discutere dell'imminente seconda stagione di The. Senza rivelare troppo, il cast e la troupe della prossima stagione hanno avuto molto da dire. Parlando con Collider durante l'evento, Eli Jorné, showrunner e produttore esecutivo, ha dichiarato che la nuova stagione si svolgerà circa "sei mesi"