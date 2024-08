Qual è la ricetta originale della pasta alla carbonara?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 8 agosto 2024) Non esiste una. A differenza delle lasagnebolognese il cui procedimento è depositato presso la Camera di Commercio di Bologna, laè uno dei piatti italiani più traditi, reinterpretati e controversi. Al netto di una semplicità di fondo degli ingredienti: uova, pecorino, guanciale ea scelta. Tuttavia, per festeggiare la pubblicazioneprimaassoluta, avvenuta l’8 agosto 1954, sulla storica rivista La cucina italiana, proviamo a dissipare il mistero sue sia ladi questo delizioso primo. Non sarà facile, ve lo anticipiamo. Perché la nascita di questo piatto è avvolta nel mistero. Le prime tracce dirisalgono al 1773 nel libro Il cuoco galante del napoletano Vincenzo Corrado. E in La cucina teorica-pratica di Ippolito Cavalcanti.