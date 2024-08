Per il Vaticano c' è spazio per mediazioni legislative sull' eutanasia

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 8 agosto 2024) AGI - Rimane "aperto loper la ricerca disul piano legislativo, secondo il tradizionale principio delle 'leggi imperfette' ". Così monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, nell'introduzione al "Piccolo lessico del fine-vita", libro che offre chiavi d comprensione, per orientarci in un dibattito complesso. Il libro propone una serie di voci esplicative e di approfondimenti rigorosi, che si avvalgono dei più recenti dati scientifici, su temi come "Cure palliative", "", "Stato vegetativo" o "Sedazione palliativa profonda". E ancora: "Disposizioni anticipate di trattamento (DAT)", "Cremazione", "Nutrizione e idratazione artificiali (NIA)", "Proporzionalità dei trattamenti".