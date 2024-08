Parigi 2024 Taddeucci è bronzo di commozione alla 10 km di fondo | Un mese fa ero fuori incredibile

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 8 agosto 2024), 8 agosto– Ginevramedaglia dinel nuoto dicon il terzo posto nella 10 km femminile alle Olimpiadi di. Nelle acque della Senna, l’azzurra chiude in 2h03’42”8 piazzandosi alle spalle dell’olandese Sharon van Rouwendaal, che conquista la medaglia d’oro trionfando in 2h03’34”2, e dell’australiana Moesha Johnson, argento in 2h03’39”4. Giulia Gabbrielleschi è sesta (2h04’17’9?). Ilodierno è la 28esima medaglia italiana ai Giochi: 9 ori, 10 argenti e 9 bronzi.interpretaperfezione la gara nelle insidiose acque della Senna: si gareggia nel fiume, dopo le polemiche legatequalità dell’acqua e dopo gli allenamenti saltati. Le atlete devono fare i conti con tratti caratterizzati dalle correnti insidiose, che condizionano inevitabilmente le strategie.