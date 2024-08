Marmo e visite turistiche al monte | Le cave sono accessibili a tutti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) Carrara, 8 agosto 2024 – “Lenonoff limits per i turisti". Di questo ne è certo Gabriele Giuntoni, navigata guida turistica e operatore delle ‘diTours’, che interviene a gamba tesa in difesa degli operatori turistici che lavorano allee dei concessionari. Giuntoni interviene dopo il nostro articolo di martedì in cui si raccontava che una parte di operatori si erano lamentati sostenendo che alcune imprese del, concessionarie ma non proprietarie delle, avevano impedito loro di realizzare alcuni eventi eguidate mettendo lucchetti e blocchi dibloccare le vie d’accesso. Un episodio che è finito direttamente sul tavolo della Regione, che con una lettera ha intimato ad una cooperativa di eliminare ogni ostacolo che possa consentire lein cava, e di conseguenza di limitare le attività degli operatori turistici.