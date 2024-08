L’Olimpiade non sorride alle squadre | volley m out in semi pallanuoto ai quarti

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 8 agosto 2024) Non sono mancate le polemiche Non è stata una serata indimenticabile per l’Italia della pallavolo e della. I primi sono stati eliminati infinale contro la Francia per 3 set a 0. Mentre l’Italia dellaè uscita dal torneo aidopo un match ai rigori e decisioni contestate contro l’Ungheria. Per quanto riguarda ilgli azzurri sono apparsi imprecisi e non in grado di arginare i propri avversari che, al contrario, hanno disputato una buona partita e galvanizzati dal proprio pubblico hanno conquistato la seconda finale olimpica consecutiva. Leggi anche: Parigi 2024, arrestato atleta australiano I ragazzi di De Giorgi torneranno in campo venerdì 9 agosto (ore 16) per affrontare gli Stati Uniti nella gara che assegnerà la medagli di Bronzo.