LIVE Vela Olimpiadi Parigi 2024 in DIRETTA | Pianosi secondo nella prima regata e ancora non in finale ora la semifinale di Pescetto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.55 Lengwiler passasul traguardo, ma per l’elvetica c’è una penalità. Quindi è Moroz a vincere lae a qualificarsi per la. 15.54 Torna sotto la svizzera Lengwiler che sembra arrivare più velocemente rispetto all’americana Moroz. 15.52 Moroz anche alintermedio passa in testa con sei secondi di vantaggio su Zuckerman. Adesso si risale verso il terzo mark per poi dirigersi verso il traguardo. 15.49 Daniela Moroz sta andando a quasi 40 km/h e transita peral primo passaggio con nove secondi di margine su Zuckerman che è il più immediato inseguitore. 15.47 Un minuto alla partenza delladelle due semifinali al femminile. 15.42 Adesso è la volta di gara-1 della SemiA al femminile.