LIVE Atletica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | la 4×100 non brilla ed è costretta a sperare

(Di giovedì 8 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.42 Per accedere in finale l’Italia deveche la quarta qualificata della seconda batteria tagli il traguardo con un tempo superiore a 38.07. 11.41 Nel gruppo A del salto in alto dell’Eptathlon tutte le 10 atlete hanno superato la misura di 1.68. 11.40 Sveva Gerevini supera la misura di 1.74 al secondo tentativo. Nel gruppo B inizia ad 1.77 la gara di Johnson-Thompson. 11.40 L’Italia ha lasciato molto nel cambio molto schiacciato tra Jacobs e Desalu. 11.39 Questi i tempi dei frazionisti azzurri: Melluzzo 10.34, Jacobs 9.21, Desalu 9.35, Tortu 9.17. 11.37 Vittoria per gli Stati Uniti d’America in 37.47. Seconda posizione per il Sud Africa in 37.94, terzo per la Gran Bretagna in 38.04. L’Italia ha chiuso in quinta posizione ed ènel ripescaggio con il tempo di 38.07. 11.