Le Origini degli Hobbit | Pelopiedi Sturoi e Paloidi – Gli Anelli del Potere

(Di giovedì 8 agosto 2024) Gli, piccoli e pacifici abitanti della Terra di Mezzo, sono una delle razze più affascinanti dell’universo tolkieniano. Tuttavia, le loro, così come la storia dei loro predecessori –– rimangono avvolte in un’aura di mistero e leggenda. Scopriamo insieme le radici di questo popolo e le caratteristiche che distinguevano le tre principali etnie, ci sarà molto utile per comprendere meglio anche alcuni personaggi della serie tv Glidel. Un Popolo Misterioso Gli, noti anche come mezzuomini, si stabilirono principalmente nella Contea e a Brea, ma la loro storia inizia molto prima della fondazione di queste terre. Lerisalgono ai primi tempi della Terza Era, ma i dettagli precisi su come si siano evoluti e da dove siano venuti sono poco chiari.