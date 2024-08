Intrigo di mercato per Koopmeiners | quando l’Atalanta blocca il mercato…dell’Atalanta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Più chiaro di così, Gasperini non poteva essere. E adesso, che ha appena risolto la situazione dell’infortunio con Scamacca prendendo Retegui dal Genoa, si ritrova con il caso. “Non si vuole più allenare, ha un accordo con la Juve“. Ecco, più chiaro di così, Gasperini non poteva essere. Mamanca una settimana dalla Supercoppa e qualche altro giorno dall’inizio del campionato, peggio di così proprio non poteva andare. L’allenatore però non ha voluto usare mezze misure e le sue dichiarazioni all’Eco di Bergamo hanno aperto del tutto la porta a una cessione del centrocampista olandese alla Juventus. Anche se la situazione è molto ingarbugliata, e si è creato un domino dipiuttosto interessante da raccontare. Prima di tutto, però, la situazione sul giocatore: vuole la Juve, ha un accordo con i bianconeri che però non ce l’hanno con