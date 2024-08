Incendio nel Parco regionale del Matese indagini dei Carabinieri in corso

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 8 agosto 2024) Caserta. Nel pomeriggio di ieri i militari dei Nuclei deiForestale di San Gregorioe di Alife, sono intervenuti per unboschivo nel comune di San Gregorio, precisamente nella località montana denominata “Tre Fontane – Lago”. Le fiamme hanno attaccato un bosco ad alto fusto di faggio. I successivi accertamenti tecnici hanno permesso di stabilire che l’aveva dapprima interessato un camper parcheggiato sul posto e che poi si era propagato attraverso un campo coltivato a fieno al limitrofo bosco di faggio. I militari hanno proceduto al sequestro probatorio dei resti del camper carbonizzato in quanto ritenuto utile per assicurare le fonti di prova del reato che si sta perseguendo diboschivo su un’area protetta (del). Gli investigatori sono al lavoro per risalire alle responsabilità dell’azione.