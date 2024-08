IN – De Vrij le prime indicazioni dopo l’infortunio | c’è attesa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 8 agosto 2024) Depreoccupa l’Inter, visto che è il quarto infortunio muscolare in neanche un mese di preparazione. Sul difensore arrivano leinformazioni sulle sue condizioni, raccolte dalla nostra redazione. LO STOP – Ancora un infortunio in casa Inter. Nell’amichevole di stasera contro l’Al-Ittihad a Monza si è fermato anche Stefan de, che peraltro ha giocato appena mezz’ora. Il difensore olandese si aggiunge a Mehdi Taremi, già fermatosi nelle scorse settimane, e alla coppia formata da Marko Arnautovic e Piotr Zielinski che ha accusato un problema muscolare nella precedente amichevole venerdì scorso contro il Pisa. Non è passato neanche un mese di preparazione, non è ancora iniziata la Serie A e l’Inter deve già valutare un alto numero di giocatori: ben quattro.