Hugh Jackman e la dieta per Deadpool & Wolverine | 6000 calorie al giorno ma…

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ospite da Jimmy Fallon per promuovere, film in cui riprende, dopo quasi sette anni il personaggio del mutante artigliato che gli ha donato popolarità mondiale,ha rivelato dettagli interessanti sul regime alimentare seguito per tornare al fisico richiesto dal ruolo. E come sempre accade, non è (solo) questione di quantità, ma di qualità del cibo.? Tante, circaal, ma soprattutto alimenti specifici e mirati, specie pesce e verdura. “Assumevoal, praticamente mezza pizza; solo che io non mangiavo pizza, e questenon erano leche pensate voi! Eranodi pollo, tilapia e fagiolini! Perché proprio la tilapia? Non so, so solo che doveva essere qualcosa di magro! Alla fine, però, ne è valsa la pena!” La tilapia, per chi non lo sapesse, è un pesce molto diffuso.