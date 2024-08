Doppio assalto esplosivo alle Poste di Milano fatti saltare due sportelli Atm | allerta per azioni futuri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024) Due assalti ai Postamat a distanza ravvicinata. In azione una banda sola o gruppi diversi? L'unica certezza al momento è che nel mirino, questa notte, sono finiti dueautomatici diaffacciati su strada, uno a Quinto Romano e il secondo a Rogoredo. Il primo allarme è arrivato da via Caldera, a Quinto Romano, nella periferia ovest della città,3.48: due malviventi hanno danneggiato il “bocchettone” da cui fuoriescono le banconote senza riuscire a portare via nulla. All'arrivo della polizia non c'era più nessuno; dai filmati delle telecamere, però, sono state viste due sagome in fuga. Una ventina di minuti dopo, un gruppo ha invece colpito a Rogoredo. L'allarme è scattato4.07di via Freikofel angolo Monte Cengio, a Rogoredo, nello spicchio a sud est della città: in questo caso un botto ha squarciato il silenzio della notte.