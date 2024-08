Cecchi Paone | Sono un massone di massimo grado un Maestro Ecco le immagini della clamorosa intervista

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 8 agosto 2024) Non è usuale ciò che ha fatto Alessandrodurante un’rilasciata sul Podcast di Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli. Perché di solito chi appartiene allaria mantiene un profilo basso e non lo va a dichiarare ai quattro venti. Il famoso e discusso giornalista, conduttore e attivista Lgbtq, invece, lo ha rivelato senza alcuna remora. “Ioundi“, ha detto a uno stupito Mazzoli. “un, e in piùarchitetto del rito simbolico, che è un’ulteriore crescita didi potenza massonica. E questo è nella storiamia famiglia“. Il conduttore del Podcast, che evidentemente non si aspettava una “confessione” di questo genere, ha reagito dicendo che “uno si immagina i massoni che fanno sacrifici con il cappuccio”.