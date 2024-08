Berti trascinerà la Zephyr E faremo bene

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) Importante colpo dellaMulattieri Valdimagra che ha ufficializzato l’arrivo sulla panchina dell’esperto Roberto, che guiderà i rossoblù nella prossima stagione di volley maschile serie C. Il tecnico massese è ben conosciuto per aver giocato come schiacciatore nella storica squadra del gruppo sportivo dei vigili del fuoco della sua città e per poi essersi dedicato con successo alla carriera di allenatore con un curriculum di tutto rispetto sia in campo femminile (Versilia, Aghinolfi Montignoso, Spedia, Oasi Viareggio etc) che maschile (Pallavolo Massa, Lunica Aulla, Trading Logistic etc). Coach cosa l’ha spinta a venire a Santo Stefano? "Ho semplicemente ricevuto una proposta interessante in un club che ha sempre lavorato. Non potevo far altro che accettare e abbracciare questo nuovo progetto".