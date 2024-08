Atalanta il nuovo centravanti Mateo Retegui sta svolgendo le visite mediche a Milano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Bergamo, 8 agosto 2024 – Inizia l’avventura in nerazzurro di, prelevato ieri dall’con un blitz di mercato dal Genoa per 22 milioni più altri tre di bonus futuri per rimpiazzare almeno fino a gennaio l’infortunato Scamacca. Il 25enneargentino naturalizzato italiano questa mattina è a, presso la casa si cura La Madonnina, per sottoporsi alle tradizionalidi rito prima di firmare nel pomeriggio, al centro sportivo di Zingonia, il contratto che lo legherà all’.Classe 1999, cresciuto nelle giovanili del Boca Juniors, esploso con la maglia del Tigre segnando 33 gol in 48 partite,dal 2022 veste la maglia azzurra dell’Italia con cui segnato 4 gol in 12 gare. Nella sua prima stagione in serie A con la maglia del Genoa ha collezionato 29 presenze e 7 reti, cui vanno aggiunti due gol in due partite in Coppa Italia.