Addio a Vitaliano Monni il decano dei volontari

(Di giovedì 8 agosto 2024)se n’è andato., 88 anni, era uno deianziani ma ancora attivi alla Misericordia di Poggio a Caiano come capoguardia e indossava la "cappa nera" ai funerali. "La Misericordia tutta piange– scrive il presidente Sergio Campanelli in una nota - piange il consigliere, piange il precisoo della distribuzione dei panini benedetti per la festa patronale di San Giuseppe. Piange ildelle cappe nere che per oltre 25 anni ha partecipato alle esequie dei nostri defunti. Piangiamo perché non è facile salutare chi, per noi, è stato un babbo, un nonno, un fratello maggiore e un sincero amico. Punto di riferimento per importanti scelte, consigliere saggio e pacato pacere. Caroci mancherà la tua serenità ma soprattutto la tua paterna presenza che, con umana delicatezza, trasmetteva sicurezza.