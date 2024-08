Tunisia | solo 5 le candidature valide per le presidenziali

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) In attesa della pubblicazione ufficiale della lista preliminare dei candidati che correranno per le elezionitunisine del 6 ottobre, che verrà resa nota dall'Alta Autorità Elettorale Indipendente per le elezioni (Isie) l'11 agosto prossimo, diversi media locali hanno cercato di comprendere quali saranno i potenziali candidati in base alle notizie a disposizione. Da tali ricostruzioni e dichiarazioni degli stessi i candidati i cui fascicoli sarebbero completi sono quelli dell'attuale presidente Kaïs Saied, dato già da ora per favorito, del segretario del partito Echaab, Zouhair Maghzaoui, dell'ex deputato e presidente del partito Azimoun, Ayachi Zammel, di del medico cardiologo Dhaker Lahidheb e della donna d'affari Rakia Hafi.