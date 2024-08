Treviso 21enne scomparsa da ieri | i genitori le avevano impedito di uscire con un ragazzo Appello della Prefettura

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) È sparita da casa domenica scorsa. Ma avrebbe contattato gli amici, e non i, ai quali ha bloccato il telefono. Si tratta dunque di un allontanamento volontario quello per il quale ladiha lanciato un: coinvolta Katiusha Campanella,di Casale sul Sile, dopo una denuncia presentata dai. La ragazza – alta circa 150 centimetri, di carnagione chiara, con capelli castani ricci, occhi castani e una ballerina tatuata su una caviglia – è andata via di casa due giorni fa. E avrebbe bloccato anche il telefono dei carabin. Un, oltre alla, è stato lanciato dalla sindaca del comune trevigiano Stefania Golisciani con un post anche sul sito dell’amministrazione locale.