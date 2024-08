Svapare e fumare fa dimagrire? L’esperto | Pericolosa fake news che spopola tra gli adolescenti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024)e persino usare gomme e cerotti alla nicotina potrebbero aumentare il rischio di colpi di calore mortali, secondo una nuova ricerca riportata dal Daily Mail durante l’allerta meteo lanciata in Gran Bretagna in questi giorni per una “mini ondata di calore”. Un team internazionale di ricercatori ha scoperto un legame tra nicotina e colpo di calore, reclutando 10 uomini non fumatori o utilizzatori di sigarette elettroniche e fornendo loro un cerotto alla nicotina da applicare durante la notte. Agli uomini è stato poi chiesto di pedalare senza sosta per 60 minuti in stanze riscaldate a 20°C e 30°C. È stata poi misurata la temperatura dei volontari, sia internamente – utilizzando una “pillola” che misura la temperatura e che viene ingerita, trasmettendo poi i dati in modalità wireless a un’app – sia esternamente, sulla pelle.