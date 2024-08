Sentina foce del Tronto inquinata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) L’acqua alladel? Per Goletta Verde, che ha appena presentato i dati sul monitoraggio delle coste marchigiane, il prelievo effettuato all’estuario del fiume che traccia il confine fra Marche e Abruzzo evidenzia uno sforamento dei parametri per quanto riguarda la concentrazione di enterococchi intestinali o escherichia coli. Nelle Marche, secondo le risultanze del lavoro portato avanti dai volontari di Legambiente, oltre a quello dellasarebbero tre i siti che presenterebbero dati da tenere d’occhio: ladell’Esino in località Rocca Priora (Falconara) e il punto a mare presso ladel Tenna a Porto Sant’Elpidio.