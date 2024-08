’Sentieri sostenibili’ per 24 giovani disabili

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Dal crinale appenninico alle colline reggiane, percorsi nella natura e nella storia aperti a tutti: latà non rappresenta un impedimento alla fruizione di questi luoghi, che sono i più belli del territorio reggiano. Lo dimostra il progettosostenibili: percorsi di partecipazione ed educazione ambientale per la coesione sociale’, realizzato dalla rete di progetto che vede come capofila la cooperativa sociale reggiana L’Ovile (leader di settore Confcooperative terre d’Emilia) in collaborazione con alcune delle più importanti realtà istituzionali della provincia reggiana. Ben 24 persone in condizione di fragilità concluderanno a ottobre, proprio grazie a questo progetto, una serie di esperienze acquisendo nuove competenze anche nel settore dell’educazione ambientale.