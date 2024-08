Sei patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza tre denunciati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) La Spezia, 7 agosto 2024 – Un weekend davvero 'caldo', quello appena trascorso, per ledegli spezzini: ben sei quelledalla polizia autostradale di Brugnato. Nelle scorse settimane la polizia stradale della Spezia ha implementato i servizi di vigilanza e controllo per garantire la sicurezza lungo le strade e le autostrade della provincia anche con servizi mirati a contrastare laindi alterazione per uso di sostanze alcoliche o dovuta all’assunzione di droghe. Solo nello scorso week-end la sottosezione autostradale di Brugnato ha proceduto al ritiro di 6di, denunciando all’autorità giudiziaria 3 persone perindi ebrezza.