Saldi estivi a rilento Parlano i commercianti | L’ondata di caldo limita gli acquisti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Lucca Siamo nel bel mezzo deie isono all’opera per vendere gli ultimi capi rimasti in negozio, in quello che si presta ad essere il periodo più frenetico dell’anno. I, infatti, sono un invito per turisti e non, che approfittano di un giorno di vacanza per godersi un po’ di shopping. Negli ultimi anni, però, le cose sono cambiate e isembrano non portare più ai negozianti gli incassi di un tempo. Su questo, tuttavia, il parere deisembra dividersi in due: chi ritiene che questo anno distia andando in modo positivo e chi, invece, ha notato un calo rispetto agli anni precedenti. Per Lorenzo Milani, titolare del negozio di sport Milani in Via Fillungo, l’andamento deiè statico e lineare da dopo la pandemia. Nota poche variazioni rispetto all’anno scorso, con un bilancio complessivamente positivo.