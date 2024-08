Quando gareggia Paltrinieri nella 10 km in acque libere? Data programma orario avversari

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il conto alla rovescia sta per termine e venerdì 9 agosto dovrebbe tenersi la 10 km di nuoto di fondo maschile a queste Olimpiadi di Parigi 2024. Il condizionale è d’obbligo per via dei grandi problemi di balneabilità della Senna, sede scelta dagli organizzatori per questa prova.giornata di ieri, infatti, è arrivata l’ennesima cancellazione degli allenamenti previsti e l’incertezza è palpabile. Vedremo cosa succederà, di sicuro Gregoriovorrà recitare il ruolo del primattore. Il carpigiano, dopo aver conquistato in piscina l’argento nei 1500 stile libero e il bronzo negli 800 sl, ha messo nel mirino la terza medaglia in questa edizione dei Giochi che avrebbe per lui un significato molto speciale. Greg non sarà l’unico italiano in gara.